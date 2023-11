Cambrex gibt Verkauf des Geschäftsbereichs für Arzneimittelprodukte bekannt

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire) - Cambrex, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich Contract Development and Manufacturing Organization

(CDMO), schloss heute den Verkauf seines Geschäftsbereichs für

Arzneimittelprodukte an Noramco mit Sitz in Wilmington, Delaware (USA) ab. Das

Arzneimittelproduktgeschäft von Cambrex bietet Produktentwicklung, klinische und

kommerzielle Herstellung und Verpackung in Einrichtungen in Mirabel, Québec

(Kanada) und Whippany, New Jersey (USA).



"Die heute bekannt gegebene Transaktion war das Ergebnis einer strategischen

Entscheidung der Konzentration auf Kernbereiche für Wachstum und Investitionen",

so Cambrex CEO Thomas Loewald. "Mit Blick auf die Zukunft wird sich Cambrex

vorrangig auf unser Portfolio an Arzneimittelsubstanzen und analytische Tests

konzentrieren, damit unsere Kunden therapeutische Lösungen für Patienten auf der

ganzen Welt entwickeln und bereitstellen können."