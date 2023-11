Stuttgart (ots) - Im Oktober 2023 hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)unter dem Motto #NeuesSchaffen eine hauptsächlich digitale EmployerBranding-Kampagne gestartet. Markenbotschafterin ist Katharina, Königin vonWürttemberg und Gründerin der Bank. Mit der neuen Kampagne positioniert sich dasUnternehmen als zukunftsfähige Bank und attraktive Arbeitgeberin. Die LBBWbegleitet die Transformation der Wirtschaft und leistet ihren Beitrag zu einemzukunftsstarken Standort Deutschland. Sie folgt damit dem Erbe Katharinas, diebereits vor 200 Jahren für Fortschritt und Wachstum im Land sorgte: 1818gründete Katharina, die damalige Königin des Landes, die Bank, um dieherrschende Hungersnot zu bekämpfen. Zu diesen Zeitpunkt war sie gerade einmal30 Jahre alt. Heute würde man sie wohl als Female Founder und Young Professionalbezeichnen. Grund genug, ihr eine Stimme zu geben, um ihr Vermächtnisweiterzuführen und als Rolemodel anderen ein Vorbild zu sein. Um das zuerreichen, holt die LBBW ihre Gründerin mittels Künstlicher Intelligenz zurückins Leben. Als Corporate Influencerin bekommt sie auf ihrem eigenen LinkedInAccount eine Plattform.Die LBBW will auffallen. Wie viele Unternehmen in Deutschland braucht sie in dennächsten Jahren zahlreiche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegenkonzentriert sie sich in der neuen Kampagne darauf, was sie als Arbeitgeberinauszeichnet. "Unser Handeln hat großen Einfluss auf die Wirtschaft. DieseVerantwortung und die damit verbundenen Möglichkeiten treiben uns an.Gleichzeitig sind wir ein Team, das die unterschiedlichsten Menschenzusammenbringt. Diese Vielfalt zeichnet uns aus. Das hebt uns von anderenUnternehmen ab", erklärt Angela Brötel, Bereichsleiterin Konzernkommunikation,Marketing und Vorstandsstab bei der LBBW. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie dieKampagne entwickelt. "Wir finanzieren die nachhaltige TransformationDeutschlands, ermöglichen so den Wandel und sichern die Arbeitsplätze derZukunft. Gleichzeitig pflegen wir ein wertschätzendes Miteinander. Wir sind keinanonymer Großkonzern, bei der LBBW kennt und trifft man sich persönlich,menschlich sein zeichnet uns aus", sagt Brötel weiter.Die LBBW entwickelte die Kampagne in enger Absprache mit dem Haus Württemberg,den Nachfahren Katharinas: "Wir begrüßen die Idee, Katharina wieder in dieGegenwart zu holen. Der Avatar erweckt sie zum Leben und ermöglicht ihr es, alsBotschafterin für ihre Visionen an die junge Generation weiterzugeben. Gemeinsammit der LBBW setzen wir uns für eine starke Zukunft der Region und des Landesein", kommentiert das Haus Württemberg.Katharina wird auf einem eigenen LinkedIn-Account in Aktion treten und inverschiedenen Formaten an Diskussionen teilnehmen, Einblicke in denArbeitsalltag bei der LBBW teilen und ihre Meinung zu aktuellen Themen äußern.Für die Entwicklung der modernen Erscheinung der Katharina dienten historischeGemälde als Grundlage, mithilfe von künstlicher Intelligenz wurde ein Avatarentwickelt. "Wir haben uns für die ungewöhnliche Influencerin entschieden, weilKatharina das verkörpert, wofür wir als Bank stehen", erklärt Angela Brötel."Sie hat durch ihr #NeuesSchaffen den Grundstein für eine vielversprechendeZukunft gelegt. Nach diesem Vorbild agieren wir seit 200 Jahren und wer wäredaher besser geeignet, diese Botschaft zu teilen, als die Gründerin selbst."Weitere Informationen finden Sie hier:https://ots.de/yCDVSdPressekontakt:Bernd WagnerPresse- und MedienarbeitLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)Am Hauptbahnhof 270173 Stuttgart0711 / 127-76402mailto:Bernd.A.Wagner@lbbw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7403/5639777OTS: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)