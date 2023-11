HPS stellt neue Produktgeneration von picea vor (FOTO)

Berlin (ots) -



- Ausgangsleistung auf 15 Kilowatt mehr als verdoppelt

- 70 Prozent weniger Gewicht sowie geringere Bauhöhe

- Verbesserungen zur leichteren Installation zahlen auf Wachstumsstrategie ein

- Erhöhte Leistung steigert Relevanz für die Energiewende



Die HPS Home Power Solutions AG, weltweit führender Anbieter von

Ganzjahres-Stromspeichern für Gebäude auf Basis von grünem Wasserstoff, hat

heute die neue Produktgeneration von picea vorgestellt. Der Fokus der

Entwicklung lag auf einem optimierten Kundennutzen, einer gesteigerten

Leistungsfähigkeit, einer effizienteren Wartung sowie Installation und einem

frischen Design. Mit picea 2 hat das Unternehmen einen bedeutenden

technologischen Fortschritt erzielt, um Gebäude auch im Winter größtmöglich mit

CO2-freiem Solarstrom vom eigenen Dach zu versorgen.





Eine umfangreiche Liste an Neuerungen bietet die nächste Produktgeneration vonpicea , die HPS heute am neuen Forschungs- und Entwicklungsstandort inBerlin-Niederschöneweide vorgestellt hat. Mit 15 Kilowatt verfügt picea nun überdie doppelte Ausgangsleistung und ist so in der Lage, einen noch höheren Bedarf,beispielsweise für E-Auto oder Wärmepumpe, zu versorgen. Bei einem externenStromausfall gewährleistet die verstärkte Ersatzstromversorgung, dass wichtigeVerbraucher im Haushalt stabil mit Strom versorgt werden. Weiterhin spricht dieeinmalige Langzeit-Speicherkapazität von bis zu 1.500 Kilowattstunden elektrischwie auch schon im Vorgängermodell für sich selbst.Die neue Generation von picea bietet auch eine deutlich erhöhte maximaleAnschlussleistung für Photovoltaik-Anlagen. Dadurch bedient picea 2 eine klar zubeobachtende Marktentwicklung hin zu immer größeren Photovoltaikanlagen. picea 2weist dank der neuen Leistungselektronik mehr Effizienz auf und ermöglicht nochhöhere Selbstversorgungsgrade. Darüber hinaus verfügt picea 2 überStatusanzeigen, die wichtige System- und Speicherzustände transparent machen.Die Energiezentrale von picea 2 ist mit mehr als 70 Prozent weniger Gewicht undeiner geringeren Bauhöhe im Vergleich zur Vorgängergeneration noch einfacher zuinstallieren. picea 2 kann nun auch in niedrigen Kellern oder an anderengeeigneten Aufstellplätzen im Haus installiert werden. So schafft HPS einewichtige Voraussetzung für die Kooperation mit Installationsbetrieben."Der heutige Tag ist einer der bedeutendsten Momente in unserer noch jungenUnternehmensgeschichte und setzt einen Meilenstein für den Erfolg derEnergiewende", sagt Zeyad Abul-Ella, Gründer und CEO der HPS. "Im nationalen undim internationalen Vergleich bieten wir einen Energiespeicher an, der auf