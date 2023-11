QUANTRON und Ford Trucks unterzeichnen LOI für gemeinsame Entwicklungsmöglichkeit von Fahrzeugen mit Quantron Inside Technologie

Die Zusammenarbeit zwischen Ford Trucks und QUANTRON kann als große Erfahrungsgrundlage für die Integration von emissionsfreien Antriebslösungen in Nutzfahrzeuge bezeichnet werden. QUANTRON hat bereits mehr als 200 Fahrzeuge ausgeliefert, die allesamt emissionsfrei sind. Die meisten davon sind batterieelektrische Fahrzeuge, aber QUANTRON hat auch Erfahrung mit Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen.

Im Zuge der ersten Phase der Zusammenarbeit mit Ford Trucks gewährleistet QUANTRON eine nahtlose Anpassung der hochentwickelten Lkw von Ford, die ab dem ersten Quartal 2024 in Übereinstimmung mit den neuen Sicherheitsvorschriften gebaut werden.

AUGSBURG, Deutschland, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Quantron AG, Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, und Ford Trucks, eine globale Marke der schweren Nutzfahrzeugindustrie, haben gemeinsam eine Absichtserklärung unterzeichnet. Im Rahmen der strategischen Kooperation wird die Quantron Inside-Technologie für die Integration in Ford Trucks-Fahrzeuge verwendet, um so emissionsfreie Transportlösungen zu ermöglichen. Sie bietet eine effektive Reichweite, eine innovative E-Achse, eine maßgeschneiderte Hochleistungsbatterie, Brennstoffzellen- und Tanksystemintegration sowie ein einzigartiges Energiemanagement und optimierte Aerodynamik für maximale Effizienz. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf wasserstoffbetriebenen schweren Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb.

