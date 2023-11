Zusammenschluss schafft breites Portfolio an branchenspezifischen Technologie-Lösungen, stärkt SAP-Expertise und erweitert Teamstärke, globale Reichweite sowie regionale Ressourcen

MONTRÉAL, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, und Beyond Technologies mit Hauptsitz in Montréal geben den erfolgreichen Abschluss ihrer Übernahme-Transaktion bekannt. Der am 3. Oktober 2023 angekündigte Deal macht Beyond jetzt zum Teil der Syntax-Familie. Der kanadische Professional Services-Anbieter Beyond ist spezialisiert auf die Integration von SAP-Lösungen sowie Business-Performance-Optimierung.