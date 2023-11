Child Online Safety Index enthüllt eine "anhaltende Cyber-Pandemie", Bericht des DQ Institute zeigt eine beständige 70%-ige Cyber-Risiko-Expositionsrate bei Kindern

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Child Online Safety Index (COSI) zeigt, dass fast 70 % der Kinder und

Jugendlichen im vergangenen Jahr mindestens einem Cyber-Risiko ausgesetzt

waren

- Anhaltend hohe Expositionsrate stellt eine "Cyber-Pandemie" für

Kindersicherheit im Internet dar

- Cyber-Risiken variieren je nach Alter, umfassen aber generell die Exposition

gegenüber riskanten Inhalten und Kontakten, Mobbing und die übermäßige Nutzung

von Technologie



Heute hat das DQ Institute seinen 2023 Child Online Safety Index (COSI)

veröffentlicht, eine Metrik auf nationaler Ebene, die Ländern dabei helfen soll,

den Status der Online-Sicherheit von Kindern effektiv zu überwachen. Der Index

hat erneut festgestellt, dass ein hoher Prozentsatz - fast 70 % - von Kindern

und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren weltweit im vergangenen Jahr

mindestens ein Cyber-Risiko erlebt hat. Diese alarmierende Statistik ist seit

Beginn des Index im Jahr 2018 praktisch unverändert geblieben - eine Situation,

die das DQ Institute als "anhaltende Cyber-Pandemie" bezeichnet hat.





Dr. med. Yuhyun Park , Gründerin des DQ Institute, sagte: "Wir haben siebenJahre lang eine konstant hohe Cyber-Risiko-Expositionsrate von 70 % bei8-18-jährigen Kindern und Jugendlichen festgestellt. Wir bezeichnen diesesPhänomen nun als 'anhaltende Cyber-Pandemie'. Mit der schnellen Bereitstellungvon generativer KI, dem Metaverse und XR-fähigen Geräten (Extended Reality)verändert die digitale Technologie das Leben von Kindern heute noch stärker alszuvor, doch die Diskussion über ihre potenziellen schädlichen Auswirkungen istminimal. Weltweit koordiniertes Handeln, ähnlich wie beim Umgang mitKlimaproblemen, ist unerlässlich, und wir dürfen es nicht weiter aufschieben."Der COSI stützt sich auf Daten, die im Zeitraum von 2017 bis heute aus einerStichprobe von 351.376 Kindern gesammelt wurden. In dieser neuesten Ausgabeführt der Index eine Vier-Punkte-Bewertungsskala ein, die es politischenEntscheidungsträgern und Branchenführern ermöglicht, Stärken und Bereiche mitVerbesserungspotenzial bei ihren Online-Sicherheitsinitiativen und -maßnahmenfür Kinder genau zu identifizieren. Dem Index zufolge waren das VereinigteKönigreich , Deutschland und China in allen Dimensionen führend. HerausragendeLeistungen in den einzelnen Säulen zeigten:- Sicherer Technologie-Einsatz für Kinder: Vereinigtes Königreich und Australien- Familienunterstützung: Indien und Singapur- Schulbildung im Bereich digitale Staatsbürgerschaft: Italien und Taiwan- Verantwortung von IKT-Unternehmen: Deutschland und Frankreich