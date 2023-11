Anna Ganzke und Stefan Ganzke veröffentlichen eigenes Buch Wie "Arbeitsschutz beginnt im Kopf" die Sicherheitskultur in Unternehmen maßgeblich verbessern kann (FOTO)

Wuppertal (ots) - Der Arbeitsschutz im deutschsprachigen Raum steht heutzutage

vor mitunter großen Problemen: Diesen haben sich Anna und Stefan Ganzke als

Gründer und Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH angenommen.

Gemeinsam mit ihrem Team erarbeiten die beiden für mittelständische Unternehmen

und Konzerne Strategien zur Weiterentwicklung der Sicherheitskultur und

unterstützen bei der individuellen betrieblichen Umsetzung. Nun haben die beiden

Sicherheitsingenieure ein Buch zum Thema veröffentlicht. Wie "Arbeitsschutz

beginnt im Kopf" die Sicherheitskultur in Unternehmen maßgeblich verbessern

kann, erfahren Sie im Folgenden.



Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein zentrales Anliegen in vielen Unternehmen.

Dennoch bleiben Arbeitsunfälle und unsichere Situationen ein drängendes Problem.

Während sich die Anzahl der Arbeitsunfälle mit mehr als drei Ausfalltagen

zwischen 1995 und 2012 halbiert hat, sind seither keine vergleichbaren Rückgänge

erkennbar. "Der Versuch, dieses Problem mit konventionellen Methoden in Form von

technischen, organisatorischen und personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu lösen,

ist nicht ausreichend", erklärt Anna Ganzke, die gemeinsam mit Stefan Ganzke die

WandelWerker Consulting GmbH gegründet hat. "Stattdessen braucht es eine Arbeit

an und mit den Menschen in Unternehmen."