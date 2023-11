Wien (ots) - Ein Viertel der Unternehmen könnte noch auf die Bahn setzen



Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) beauftragte das Logistikum, das

Forschungsinstitut für Logistik an der FH Oberösterreich, mit einer Studie zur

Analyse wesentlicher Maßnahmen und Trends heimischer Unternehmen in Bezug auf

die Reduzierung von Emissionen. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden heute die

Ergebnisse dieser Untersuchung präsentiert, die sowohl Fortschritte als auch

Schwachstellen aufzeigt.



Franz Staberhofer, VNL-Obmann , unterstrich: "Etwa 50% der heimischen

Unternehmen setzen bereits auf den Schienengüterverkehr oder planen, mehr Güter

auf der Schiene zu transportieren. Dennoch besteht bei rund einem Viertel noch

Potenzial auf den Schienengüterverkehr zu setzen . Hier ist vor allem ein

intelligenter Verkehrsmix notwendig , um den nachhaltigen Transport auf der

Schiene ausbauen zu können." Und ergänzt, "Viele Unternehmen optimieren bereits

die Auslastung ihrer Laderäume (über 80% der Unternehmen) und reduzieren

Leerfahrten (80%), während auch die Optimierung von Lagerflächen und die

Steigerung der Energieeffizienz (70%) wichtige bereits durchgeführte

Ansatzpunkte sind."





" Logistik ist der Blutkreislauf der Wirtschaft : Sie versorgt die Unternehmenmit den erforderlichen Ressourcen für die Produktion und sorgt für den Transportder fertigen Produkte zu den Kunden. Auch für die Versorgung der Bevölkerungdurch Belieferung des Handels ist Logistik unverzichtbar. Nicht zuletztbenötigen auch digitale Geschäftsmodelle analoge Standorte zur Unterstützung",betont Oberösterreichs Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. "Gerade derStandort Oberösterreich zeigt, dass Logistik vernetzt betrachtet werden muss: Inunserem Bundesland kreuzen sich vier Achsen des internationalen Straßenverkehrs,ebenso queren Achsen des internationalen Bahnverkehrs Oberösterreich. Mit demFlughafen Linz-Hörsching verfügt Oberösterreich weiters über einen der größtenCargo-Flughäfen Österreichs sowie in Wels über den bundesweit größtenContainer-Terminal für die Rollende Landstraße. Abgerundet wird derLogistikstandort OÖ mit dem trimodalen Hafen in Enns, der eine Anbindung an diedrei Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße bietet", so LandesratAchleitner. " Vernetztes Denken ist auch dann unerlässlich, wenn es um dieReduktion der Emissionen in der Logistik geht : Wenn weniger CO2 in Luft ist,dann erhält der Blutkreislauf der Wirtschaft noch mehr Sauerstoff. Dazu müssenwir nicht nur die Verkehrsträger noch besser aufeinander abstimmen , sondernauch auf neue Technologien wie zum Beispiel Wasserstoff setzen. Wobei wie beimIndividualverkehr auch hier die Technologieoffenheit wichtig ist", unterstreicht