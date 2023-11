STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Put-Optionsschein auf den TecDAX (WKN HG7X9S)

Weltweit legen die Aktienmärkte nach der FED-Sitzung am Mittwoch zu. Die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungen dominiert, nachdem Anleger die Äußerungen von FED-Chef Powell moderat-dovish interpretieren. Der DAX steigt über 15.000 Punkte, der TecDAX kann 2,5 Prozent zulegen. In Stuttgart misstraut man der Rallye und kauft einen Put-Optionsschein auf den TecDAX. 2. Discount-Call-Optionsschein auf MTU (WKN ME14UZ)

Mit der Korrektur der vergangenen Wochen rücken zahlreiche optisch-günstige Aktien in den Fokus der Anleger. Im DAX gehört MTU mit einer Jahresperformance von Minus 10 Prozent zweifellos dazu. Ende Oktober hatte MTU die Jahresprognose bestätigt. Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf MTU. 3. Discount-Call-Optionsschein auf Adobe (WKN ME1UD1)

Die Nasdaq kann ihre Gewinne vorbörslich ausbauen, Tech-Aktien sind gefragt. Dazu gehört auch Adobe, die als Grafik-Spezialist von der Euphorie rund um A.I profitieren. Im Sommer hat die Aktie kaum korrigiert, zuletzt ging die Rallye weiter. In Stuttgart setzt man auf Adobe und kauft einen Discount-Call-Optionsschein mit einem Cap bei 590 Dollar.

Euwax Sentiment Index

Der starke Auftakt im DAX wurde zunächst in Stuttgart gekauft. Erst ab 15.100 Punkten dominierte dann die Vorsicht. Das Sentiment fiel am Mittag auf Minus 50. Anstiege Richtung 15.200 Punkte im DAX wurden damit mehrheitlich verkauft.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)