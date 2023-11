Getchell Gold Corp. heißt John Proust als Consultant / Berater willkommen

John Proust ist ein geborener Unternehmer und seit mehr als 30 Jahren ein aktiver Teilnehmer an den kanadischen Kapitalmärkten. Als unabhängiger Unternehmer ist John Gründer, Errichter, Financier und Hauptaktionär von zahlreichen Aktien- und Privatunternehmen. Er ist und war in oberen Führungsrollen und Board-Positionen von Unternehmen tätig, die an der TSX Venture Exchange (TSXV), der Canadian Stock Exchange (CSE), der Johannesburg Stock Exchange (JSE) und dem Alternative Investment Market (AIM) notiert sind. Mit seinem ausgeprägten Geschäftssinn hat er Unternehmen in Hinblick auf Strategien, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, Fusionen, Übernahmen, betriebliche Umstrukturierungen und Unternehmensführung geführt und beraten.

Herr Proust fungiert gegenwärtig als Chairman und CEO von Japan Gold Corp. sowie als Representing Director der zu 100 % unternehmenseigenen operativen Tochtergesellschaft von Japan Gold, Japan Gold KK. Japan Gold verfügt über 35 Projekte in den fünf wichtigsten Goldrevieren von Japan, unterhält eine landesweite strategische Allianz mit Barrick Gold Corporation und zählt Newmont Corporation zu seinen Hauptaktionären. John ist außerdem Chairman und CEO von Southern Arc Minerals Inc. und Direktor von Rise Gold Corp. Herr Proust verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Unternehmensführung, ist Absolvent von The Directors College, Michael G. De Groote School of Business an der McMaster University, und trägt den Titel eines Chartered Director (C. Dir.).

„Getchell Gold Corp. bietet eine einzigartige Chance für die signifikante Erweiterung einer bereits ansehnlichen Goldressource in einem aufstrebenden Gebiet von Nevada. Ich freue mich darauf, das Unternehmen beim Erreichen seiner kurzfristigen Ziele zu unterstützen und letztlich den vollen potenziellen Wert des Goldprojekts Fondaway Canyon zu erschließen“, erklärte John Proust.

„Die Anerkennung durch jemanden vom Kaliber und der Erfahrung von John und seine Entschlossenheit, ein aktives und engagiertes Mitglied des Teams von Getchell Gold zu werden, bestätigen unsere Einschätzung der Verdienste des Unternehmens. Wir heißen John willkommen und erwarten von seiner Mitarbeit einen deutlich positiven Effekt“, meinte Bill Wagener, der CEO.