HACKENSACK, New Jersey / ACCESSWIRE / 2. November 2023 / Champions Oncology, Inc. (NASDAQ:CSBR), ein international tätiger Dienstleister im Bereich der präklinischen und klinischen Forschung und Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Onkologie, hat bekannt gegeben, dass sein europäischer Forschungsstandort in Bresso (Italien) von Bureau Veritas S.p.A. eine ISO-9001:2015-Laborakkreditierung und von der Region Lombardei eine ATS-Zertifizierung erhalten hat.