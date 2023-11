Nach einem fulminanten Jahresauftakt hat sich der Wachstumskurs der "Magnificent Seven" ein wenig verlangsamt. Gemeint sind damit nicht die sieben Revolverhelden rund um Steve McQueen, sondern die Big-Tech-Aktien Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet. Der S&P 500 und seine Anleger verdanken ihr YTD-Plus fast zur Gänze diesen sieben Tech-Riesen. Der KI-Hype hat eine sonst triste, von Konjunktursorgen und Zinserhöhungen geplagte Börsenlandschaft scheinbar gerettet. Zumindest bisher.

Denn zwischen Anfang August und Ende Oktober verzeichneten alle sieben Titel Kursverluste. Microsoft schnitt in den vergangenen drei Monaten mit einem Minus von 2,2 Prozent noch am besten ab, Tesla mit minus 23 Prozent am schlechtesten. Apple allein hat dem Morningstar-US-Index fast einen ganzen Prozentpunkt gekostet. Zusammen machen die Magnificent Seven etwa ein Viertel dieser Verluste aus.