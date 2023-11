Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen. Das Pfund legte etwas zum Dollar zu, zum Euro fiel die britische Landeswährung leicht. Die Kurse von Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe ihrer Tageshöchststände. Der Aktienmarkt in London verteidigte seine vorherigen Kursgewinne./jsl/la/mis

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet bestätigt. Dieser beträgt damit weiterhin 5,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten dies erwartet. Bereits im September hatten die Notenbanker den Zins stabil gehalten.

ROUNDUP Bank of England hält an Zinsniveau fest

