Die Scherzer & Co. AG präsentiert ihre aktuellen Portfoliopositionen und gibt Einblicke in die Performance ihrer Top-Aktien. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Quartalszahlen verschiedener Unternehmen.

Scherzer & Co. AG: Aktueller Nettoinventarwert per 31.10.2023 enthüllt!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer