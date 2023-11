(Nach der Zwischenüberschrift «Offenbar 1000 weitere Ziele im Visier» wurde im zweiten Absatz ein fehlender Buchstabe im Wort «Opfern» ergänzt. Nach der Zwischenüberschrift «Inzwischen rund 270 Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen» muss es am Ende des 3. Satzes heißen: eingetroffen rpt eingetroffen.)

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Im umkämpften Gazastreifen warten nach Angaben Ägyptens rund 7000 ausländische Staatsangehörige aus 60 Ländern auf die Ausreise. Das teilte das Außenministerium in Kairo am Donnerstag mit. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn am 7. Oktober mehr als 12 000 Ziele im Gazastreifen an.