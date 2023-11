Benzinpreis im Oktober deutlich gesunken / Diesel leicht verbilligt gegenüber September, aber wieder teurer als Super E10 / Kraftstoffpreise im Oktober zum Monatsbeginn am höchsten (FOTO)

München (ots) - Der Benzinpreis ist im Oktober im Vergleich zum September

deutlich gesunken. Für einen Liter Super E10 mussten die Autofahrer im

Monatsmittel 1,813 Euro bezahlen und damit um 7,1 Cent weniger. Das zeigt die

aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise für den Oktober in Deutschland.

Ein Liter Diesel kostete im Oktober 1,819 Euro, das sind 1,3 Cent weniger als im

Vormonat.



Am teuersten war Tanken am Monatsanfang. Die Fahrer von Benzinern mussten am 1.

Oktober mit einem Tagesdurchschnittspreis von 1,867 Euro je Liter Super E10 so

viel bezahlen wie an keinem anderen Tag des Monats. Für Dieselfahrer war der 4.

Oktober der teuerste Tag mit einem Durchschnittspreis von 1,863 Euro je Liter

Diesel. Zum Monatsende registrierte der ADAC dann die niedrigsten Spritpreise.

So konnten sowohl die Fahrer von Benziner- aus auch von Diesel-Pkw am 28.

Oktober am günstigsten tanken: Ein Liter Super E10 kostete 1,769 Euro, ein Liter

Diesel 1,783 Euro.