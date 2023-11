PAN GLOBAL SCHLIESST ERWEITERTE PRIVATPLATZIERUNGSFINANZIERUNG IN HÖHE VON 6 MILLIONEN DOLLAR AB

Zwei leitende Angestellte und ein Direktor des Unternehmens haben im Rahmen des Angebots insgesamt 776.280 Einheiten gezeichnet und erhalten. Diese Zeichnungen stellten jeweils eine „Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Shareholders in Special Transactions („ MI 61-101 ") – Schutz von Inhabern einer Minderheit von Wertpapieren bei Sondertransaktionen („MI 61-101") dar.

Die im Rahmen dieser Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist und werden in den USA gemäß den US-Wertpapiergesetzen Weiterverkaufsbeschränkungen unterworfen sein. Für einen Teil der Emission wurden Vermittlungsgebühren gezahlt.

Das Unternehmen gab am 4. Oktober 2023 bekannt, dass es eine nicht über Makler vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.000.000 Einheiten (die „ Einheiten ") von Wertpapieren zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2 Millionen Dollar (das „ Angebot ") arrangiert hat. Am 19. Oktober 2023 teilte das Unternehmen mit, dass es im Rahmen eines erweiterten Angebots bis zu 30.000.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6 Millionen Dollar emittieren wird. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) nicht übertragbaren Aktienkaufoptionsschein, wobei jeder volle Optionsschein den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach Abschluss des Angebots eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,30 Dollar zu erwerben, wobei das Ablaufdatum der Laufzeit vorgezogen werden kann.

VANCOUVER, British Columbia, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF) gibt heute den Abschluss seiner erweiterten, nicht über Makler vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar bekannt. (Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf kanadische Dollar.)

