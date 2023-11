Cyber-Angriffe sind die größte Bedrohung für die Zukunft des Mittelstandes

Berlin (ots) - Cyberkriminalität bedroht massiv die Existenz von kleineren und

mittleren Unternehmen in Deutschland, sagt Norbert Krambs, Sicherheitsexperte

des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Die millionenfachen

Angriffe auf die IT-Infrastruktur von Unternehmen richteten sich nicht nur gegen

Großkonzerne, sondern beträfen in besonderer Weise auch Mittelständler, deren

Sicherheitsvorkehrungen häufig lückenhaft oder gar nicht vorhanden seien, so

Krambs.



Der heute veröffentlichte Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland des

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) besagt, dass nur 62

Prozent der Kleinstunternehmen regelmäßige Sicherheitsupdates vornähmen. Einen

Notfallplan für eine Cyberattacke besäßen nur 18 Prozent der kleinen

Unternehmen.