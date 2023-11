DAX - Kurs auf 50er-EMA

Aktuell notiert der DAX bei 15.190 Punkten unter dem Widerstand bei 15.200 Punkten. Angetrieben wird der DAX vom US-Leitzinsentscheid vom Vorabend sowie den Aussagen von Fed-Chef Powell. Der DAX ist aber kurzfristig bereits kräftig überkauft und sollte bald ein Verlaufshoch erreichen. Dann kommt es darauf an, ob der DAX nur kurz nach unten abdreht und sich bereits im Bereich um den 10er-EMA bei aktuell 14.935 Punkten fängt, was ein bullisches Signal wäre. Oder ob es direkt weiter abwärtsgeht und auch die Unterstützung um 14.800 Punkte wieder unterschritten wird. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends zu rechnen.

Aktuelle Lage