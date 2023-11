Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Lagebericht des BSI: Cybersicherheit in Deutschland "angespanntbis kritisch", teilweise "besorgniserregend". Mehrheit der deutschen Unternehmenverschweigt IT-Sicherheitsvorfälle - Angst vor Reputationsschäden groß.TÜV-Verband: Bewusstsein für Cyberangriffe durch Transparenz schärfen und CyberResilience Act vorantreiben.Der Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)macht deutlich: Die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland ist so hoch wienie zuvor. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die Entwicklungneuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) verschärfen die Situationzunehmend. Der TÜV-Verband fordert daher seit Jahren eine Nachschärfung dergesetzlichen Vorgaben, um die Cybersicherheit von Staat, Unternehmen,Organisationen und Verbraucher:innen zu gewährleisten. "Angesichts der hohenBedrohungslage sind auch strenge gesetzliche Vorgaben für die Cybersicherheitnotwendig", sagt Marc Fliehe, Fachbereichsleiter für Digitalisierung und Bildungbeim TÜV-Verband. "Dazu gehört zum Beispiel der Cyber Resilience Act, derStandards für vernetzte Produkte schafft, um die Widerstandsfähigkeit vonSystemen gegen Cyberangriffe zu stärken. Hier kommt es jetzt auf eine zügigeUmsetzung an." Gesetzliche Vorgaben und Regulierungen helfen zudem, dieGeschäftsleitungen für das Thema zu sensibilisieren.Die meisten Unternehmen schweigen über IT-SicherheitsvorfälleCyberangriffe sind eine allgegenwärtige Gefahr. Laut BSI-Lagebericht stellenRansomware-Angriffe die größte Bedrohung dar. Dies zeigen auch aktuelleEreignisse wie der Angriff der Ransomware-Gruppe "Lockbit" auf denUS-Flugzeughersteller Boeing oder der Angriff auf die Hotelkette MotelOne. DieFolgen solcher Cyberangriffe reichen von finanziellen Verlusten undReputationsschäden über die Beeinträchtigung der Arbeitsproduktivität vonMitarbeitenden bis hin zum Ausfall von Diensten für Kunden oder derVeröffentlichung von personenbezogenen Daten.82 Prozent der deutschen Unternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten einenIT-Sicherheitsvorfall zu verzeichnen hatten, hielten diesen geheim. Das ergabeine repräsentative Ipsos-Studie im Auftrag des TÜV-Verbands, bei der rund 500Unternehmen befragt wurden. Nur 15 Prozent der Unternehmen informierten dieÖffentlichkeit über den Vorfall, 4 Prozent davon, weil sie gesetzlich dazuverpflichtet sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn personenbezogene Datenabfließen. Fast drei Viertel der befragten Unternehmen gaben an, dass sie esvermeiden, einen Cybersicherheitsvorfall öffentlich zu machen, weil sie einen