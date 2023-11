Hamburg (ots) - Europcar, Europas Nr. 1 der Fahrzeugvermietung, und H Rewards,

das Kundenbindungsprogramm der renommierten Hotelgruppe Deutsche Hospitality,

starten eine Partnerschaft. Kunden beider Unternehmen profitieren ab sofort von

attraktiven Vorteilen und Rabatten.



"Mit H Rewards haben wir einen Partner gefunden, der unseren Anspruch an besten

Service und höchste Premium-Qualität teilt" , sagt Tobias Zisik, Geschäftsführer

der Europcar Mobility Group in Deutschland. "Ab sofort bieten wir unseren Kunden

gemeinsam erstklassige Reiseerlebnisse - vom Auto ins Hotel oder umgekehrt."





Sammeln, Sparen, ErlebenDurch die neue Partnerschaft haben H Rewards-Mitglieder die Möglichkeit, beijeder qualifizierten Europcar-Miete Punkte zu sammeln. Diese können sie späterbei den zum Treueprogramm gehörenden Marken Steigenberger Icons, SteigenbergerHotels & Resorts, MAXX by Deutsche Hospitality, Jaz in the City, IntercityHotelund Zleep Hotels einlösen. Darüber hinaus erhalten sie bis zu 20 Prozent Rabattauf Buchungen bei Europcar. "Unsere Kooperation bietet also doppelten Mehrwert", sagt Zisik.Gewinnspiel zum Launch der KooperationZum Start der Kooperation wartet auf die Kunden ein besonderes Highlight: Unterdem Motto "Der richtige Partner ist ein echter Gewinn. Jubeln Sie mit dankunserer neuen Kooperation!" wird ein Gewinnspiel für Europcar-Kunden in denStationen deutschlandweit angeboten. Die Hauptpreise sind fünf Wochenenden fürjeweils zwei Personen, bestehend aus Übernachtung in einem Steigenberger Hotel,kombiniert mit einem Europcar-Mietwagen in Deutschland.H Rewards wird die Partnerschaft und das Gewinnspiel digital bewerben, unteranderem durch Newsletter, auf Social Media und mit eigenenOnline-Marketing-Kampagnen. Europcar selbst macht auf das Gewinnspiel durchPostkarten aufmerksam, die noch bis zum 07.11.2023 zu jedem Mietvertragausgehändigt werden."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Europcar durchzustarten. HRewards-Mitglieder profitieren von tollen Punkte- und Preisvorteilen. Wirarbeiten täglich daran, unser Loyalty-Programm weiter auszubauen - diePartnerschaft mit Europcar ist ein weiterer wichtiger Schritt für uns, um HRewards noch attraktiver für unsere Gäste zu machen" , sagt Josef Dolp, ChiefOperating Officer und Guest Experience Officer Deutsche Hospitality.Alle Informationen finden Sie auf unserer Website.(https://partner.europcar.com/hrewards/de_DE)Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist Marktführer in Europa bei flexibler Mobilität.Mit ihren Marken bietet sie Privat- und Geschäftskunden attraktive Alternativenzum Fahrzeugbesitz und ein breites Spektrum an Mobilitätsservices an - sei esfür einige Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger - mit einerFlotte von mehr als 250.000 Fahrzeugen, die mit den neuesten Technologienausgestattet ist und deren Anteil an Elektrofahrzeugen kontinuierlich steigt.Die Marken des Unternehmens sind auf unterschiedliche Kundenbedürfnisseausgerichtet: Europcar - eine führende europäische Fahrzeugvermietung, Goldcar -Vorreiter im Bereich Lowcost-Vermietung in Europa, Fox-Rent-A-Car - einer derHauptakteure auf dem Autovermietmarkt in den USA, Buchbinder - einer derwichtigsten Vermieter von Autos und Transportern in Deutschland, und Ubeeqo -einer der europäischen Marktführer von Roundtrip-Carsharing (B2B, B2C). DieEuropcar Mobility Group bietet ihre Mobilitätslösungen über ein starkes Netzwerkin 140 Ländern an (einschließlich 16 eigener Tochtergesellschaften undFranchisenehmer sowie Allianzpartner). In Deutschland sind die Marken BuchbinderRent-a-Car, Europcar und Ubeeqo an über 420 Standorten vertreten. MehrInformationen unter: http://www.europcar-mobility-group.com .Pressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 40 52018 2276E-Mail: mailto:presse@europcar.comPressekontakt:Agentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446 0E-Mail: mailto:europcar@faktor3.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43591/5640115OTS: Europcar Mobility Group