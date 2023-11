Führende Akteure in der Luftfahrt binden globale Überwachungsdaten auf der Dubai Airshow ein

Die Präsentation behandelt die operativen Ziele des ATFM, die Bedeutung der Vorhersagegenauigkeit als Funktion der Datenintegration und die erweiterten Möglichkeiten, die Anbieter von globalen Überwachungslösungen wie FlightAware in einer ATFM-Umgebung bieten können. Dank erweiterter Überwachungsdatensätze konnte die ATFM-Lösung „Harmony" von Metron Aviation die Vorhersagegenauigkeit des internationalen Langstreckenverkehrs für Luftraumdurchquerungen und Flughafenanreisezeiten Stunden vor dem Eintreten der Ereignisse erheblich verbessern. Diese Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit auf der Grundlage eines größeren Datensatzes wird anhand eines praktischen Kundenanwendungsfalls demonstriert und es werden zusätzliche Bereiche der Integration zwischen den beiden Industriepartnern untersucht.

Am Montag, den 13. November 2023, werden Brett Fujisaki, Vice President Sales and Business Development von Metron Aviation und Toby Tucker, Sales Direktor EMEA bei FlightAware, über das Thema „Aviation Leaders Integrate Global Surveillance Data - Current and Future" (Führende Unternehmen in der Luftfahrt integrieren globale Überwachungsdaten – jetzt und in der Zukunft) zu den Konferenzteilnehmern sprechen. Sie werden Konzepte und Vorteile des ATFM zusammenfassen und Beispiele für reale und zukünftige betriebliche Anwendungen auf der ganzen Welt liefern.

FlightAware, ein Unternehmen von Collins Aerospace, ist ein führender Anbieter von Echtzeit- und historischen Flugdaten und Einblicken für die weltweite Luftfahrtbranche. FlightAware bedient alle Segmente der Luftfahrtbranche durch erstklassige Anwendungen und Datendienste, die umfassende Informationen über die aktuellen und prognostizierten Bewegungen von Flugzeugen liefern. FlightAware ist eine einzige Quelle präziser und umsetzbarer Daten für große und kleine Akteure in der Luftfahrt und ist somit Central to Aviation.

Metron Aviation ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Flugverkehrsflussregelung für Flugsicherungsdienstleister, Fluggesellschaften, Flughäfen sowie die US-Bundesregierung. Unsere technische Software wird vor Ort oder über Cloud-Lösungen implementiert, um unseren Hauptfokus zu unterstützen – die globale Marke zu sein, die exzellente Dienstleistungen in der Luftfahrtbranche anbietet und Kunden durch eine außergewöhnliches Erfahrung inspiriert.

