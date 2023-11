Allein in den ersten drei Wochen des Gaza-Krieges, der am 7. Oktober begann, sind nach israelischen Angaben mehr als 8000 Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert worden./jak/DP/zb

In einem Ort nahe dem Flughafen Ben Gurion im Zentrum des Landes sei eine Rakete aus dem Gazastreifen in ein Haus eingeschlagen, berichteten Medien unter Berufung auf Rettungsdienste. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Familie habe sich im Schutzraum aufgehalten.

TEL AVIV (dpa-AFX) - Extremistische Palästinenser im Gazastreifen haben erneut Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Es habe Alarm in der Wüstenstadt Beerscheva sowie in einem Kibbuz nahe dem Gazastreifen gegeben, teilte die Armee am Donnerstag mit. Zudem sei mehrfach Raketenalarm im Norden ausgelöst worden. Es war unklar, woher der dortige Beschuss kam. Laut Rettungsdienst gab es zunächst keine Berichte über Verletzte.

