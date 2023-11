Ein Welt ETF für den Vermögensaufbau?

Kaufen Sie nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern den gesamten Heuhaufen - mit diesem Zitat leitet John Bogle (ETF-Begründer) eine neue Ära des Investierens ein. Anstatt auf einzelne Unternehmen zu setzen, investieren heute viele Anleger in globale Indizes, bestehend aus tausenden von Unternehmen.

Ein ETF, der bei Anlegern besonders beliebt ist, ist einer auf den MSCI-World Index. Dieser Index spiegelt die Wertentwicklung von über 1.600 Unternehmen wieder. Die Gewichtung der einzelnen Investments erfolgt dabei nach der jeweiligen Marktkapitalisierung. Unternehmen wie Apple, Meta, Alphabet oder Amazon gehören natürlich zu den größten Positionen.

Genügt der MSCI-World jedoch für Ihre Altersvorsorge? Der Index hat seit seiner Auflage in den 70er-Jahren eine außerordentlich gute Performance von über 7 Prozent pro Jahr erzielt. Das ist für den Vermögensaufbau eine solide Rendite. Dennoch sollten Anleger beachten, dass es sich um ein reines Aktieninvestment handelt. Ein kompletter Fokus auf Aktien kann den ein oder anderen Anleger überfordern. Außerdem liegt der Schwerpunkt beim MSCI-World auf dem amerikanischen Markt mit knapp 70 Prozent. So sind Anleger, die nur den MSCI-World im Portfolio haben, sehr abhängig von Aktien der Großunternehmen aus den USA.

Bestimmen Sie das Risikoprofil

Die soeben genannte Überforderung stammt daher, dass der Aktienmarkt volatil ist. Er schwankt je nach Wirtschaftszyklus mal mehr und mal weniger. Politische Ereignisse wie z.B. der Konflikt in der Ukraine können die Schwankungen nochmals intensivieren, da die Unsicherheit bei Anlegern steigt. Aus dem Grund sollten sich Anleger vor einer Anlageentscheidung ihrer Risikotoleranz bewusst werden.

Wer keine hohen Schwankungen verträgt, sollte sein Portfoliorisiko breiter streuen. Beispielsweise ist der MSCI-World im März 2020 beim Beginn der globalen Lockdowns um knapp 20 Prozent nach unten korrigiert. Viele Anleger haben in dieser Zeit panisch reagiert und ihre Positionen verkauft. Diese Impulse haben zu weiteren Verkäufen geführt und die Situation an den Märkten nur weiter verschlechtert. Aktienmärkte bieten ohne Zweifel die besten Renditechancen. Historisch gesehen konnte keine Anlageklasse bessere Ergebnisse beim Vermögensaufbau erzielen als Aktien.

Entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg ist jedoch die Diversifikation in Ihrem Portfolio.

Eine breite Diversifikation senkt das Stresslevel

Aktien sind nicht die einzige Anlageklasse, mit der Sie Vermögen aufbauen können. Immobilien, Rohstoffe und Anleihen bieten weitere Chancen. Nachdem Sie Ihr Risikoprofil bestimmt haben, sollten Sie sich fragen, welche Anlageklassen Sie sich in Ihr Portfolio holen möchten. Manche Anleger - gerade wenn sie noch jung sind - können eine hohe Aktienquote gut verkraften. Die Portfolios haben z.B. bei Young Professionals, die unter 30 Jahre jung sind und keine Familie haben, Zeit, um Verluste zu kompensieren.

Bei Menschen, die jedoch mehr Verantwortung übernehmen oder kurz vor der Rente stehen, sollte die Portfoliostruktur anders aussehen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass der Werterhalt im Portfolio erreicht wird.

Wir bei easyfolio bieten unseren Anlegern eine breite Auswahl an Portfolios mit individuellem Risikoprofil. Wer mehr Fokus auf Chancen haben möchte, wählt z.B. das easyfolio 70 und wer mehr Balance und weniger Risiko möchte, greift zum easyfolio 30. Das spannende an unserem Anlageprinzip ist die Flexibilität. Je nach Lebensabschnitt können Sie zwischen den verschiedenen Portfolios hin und her wechseln und sind somit je nach der individuellen Situation flexibel aufgestellt.