Weil sieht Rückgang der Tarifbindung als Gefahr für den Standort

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht die sinkende Tarifbindung als Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. "Das kann nicht so weitergehen, weil damit wesentliche Grundfesten ins Wanken geraten", sagte er am Donnerstag auf der 5. Niedersächsischen Betriebs- und Personalrätekonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hannover. Die Erhöhung der Tarifbindung im Land werde daher ein wichtiger Punkt im geplanten "Masterplan Gute Arbeit", den das Land im kommenden Jahr vorlegen will, kündigte Weil an: "Sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingung und auch gutes Geld. Das sind die drei Säulen für gute Arbeit."

Die Bedeutung von Tarifbindung und Arbeitnehmermitbestimmung in Zeiten des Fachkräftemangels war das zentrale Thema der Konferenz, zu der 200 Betriebs- und Personalräte aus ganz Niedersachsen nach Hannover gekommen waren. Mehr Tarifbindung und den Ausbau der Arbeitnehmerrechte im Betrieb sieht die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi als wichtige Voraussetzungen, um im Wettbewerb um Arbeitskräfte bestehen zu können. Den sinkenden Anteil tarifgebundener Unternehmen betrachtet sie mit Sorge.