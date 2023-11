Arbeitnehmende wollen Workation - viele deutsche Unternehmen zögern (FOTO)

Eschborn (ots) - Hybrid arbeiten können, wo andere Urlaub machen, liegt im

Trend: Immer mehr Arbeitnehmende wünschen sich die Möglichkeit von Workation.

Doch Nachfrage und Angebot in deutschen Unternehmen klaffen noch weit

auseinander, zeigt das Ergebnis der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung.



Zu Hause arbeiten war gestern: Mit dem Trend der Arbeitsortflexibilisierung im

Rahmen von Workation hält eine neue Form des flexiblen Arbeitens Einzug in die

Unternehmenswelt. Immer mehr Arbeitnehmende wünschen sich eine Verschmelzung von

Remote-Arbeit und einem Urlaubsaufenthalt. Vor allem die jüngere Generation Z:

64% der 18-24-Jährigen legen großen Wert auf Arbeitsortflexibilität (Quelle:

Randstad Arbeitsbarometer 2023). Doch die Realität sieht anders aus: Nur 8% der

deutschen Unternehmen bieten ihren Arbeitnehmenden die Möglichkeit für

Workation. Das zeigt die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung (Q1 2023) (https:/

/www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragu

ng/) .





Das größte Angebot hat der Dienstleistungssektor: Jedes zehnte Unternehmenermöglicht es seinen Arbeitnehmenden, Urlaub und Arbeit miteinander zukombinieren. Die Industrie liegt mit 8% knapp dahinter. Weit abgeschlagen zeigtsich der Handel: Hier ist nur bei 2% der befragten Unternehmen Workationmöglich.Trotz Angebot: Bürokratie kann Umsetzung erschwerenDie Befragung überrascht mit einem weiteren Ergebnis: Selbst wenn in einemUnternehmen die Möglichkeit für Workation besteht, nehmen in der Praxis nurwenige Arbeitnehmende das Angebot wahr - durchschnittlich über alle Branchenhinweg 3,3%. "Die Nutzung von Workation für Mitarbeitende und die Umsetzung fürArbeitgeber ist nicht trivial und stellt beide Seiten vor Herausforderungen. Ichspreche aus Erfahrung, denn seit diesem Jahr bietet die Randstad Gruppe inDeutschland ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit für Workation an. Im Vorfeldzur Implementierung haben wir uns umfassend mit den Rahmenbedingungen derdiversen relevanten Rechtsvorschriften beschäftigt und diese in Kombination mitunserer Zielsetzung zu einem Workation-Konzept entwickelt. Wir sind sehrzufrieden mit dem Ergebnis und haben auch schon erste realeWorkation-Erfahrungen über interessierte Mitarbeitende im Unternehmen sammelnkönnen, was uns in unserer Entscheidung für diese Arbeitsortflexibilisierung undin der Weiterentwicklung des Konzeptes bestärkt", sagt Verena Menne, DirectorGroup Human Resources bei Randstad Deutschland.Workation als Motor für Innovation und ProduktivitätBei der richtigen Umsetzung ist die Verbindung von Arbeit und Urlaub ein Hebel,um Unternehmen voranzubringen. "Neben den Vorteilen, die Mitarbeitende durch