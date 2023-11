Accelex kündigt Serie-A-Finanzierungsrunde über 15 Mio. US-Dollar unter der Führung von FactSet an; Unternehmen will wichtige Workflows im Privatmarkt für Investoren automatisieren

London (ots/PRNewswire) - Accelex, ein führender Anbieter von KI-Automatisierung

für die Datenerfassung, Berichterstattung und Analyse von Privatmärkten, gab

heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen

US-Dollar unter der Leitung von FactSet, einem globalen Anbieter digitaler

Finanzplattformen und Unternehmenslösungen, bekannt, an der sich die bestehenden

Investoren Illuminate Financial, AlbionVC, SixThirty Ventures und Expon Capital

beteiligten.



Die Kapitalzufuhr erfolgt zu einem Zeitpunkt schnellen Wachstums für Accelex und

ermöglicht es dem Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit weiter auszubauen, seine

Produktkapazitäten zu erweitern und einen außergewöhnlichen Kundenerfolg zu

erzielen. Diese Transaktion stärkt die Beziehung zwischen den beiden

Unternehmen, wobei die Technologie von Accelex bereits eine Schlüsselrolle in

der Wachstumsstrategie von FactSet im Bereich der Privatmärkte spielt.