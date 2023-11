NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Kaffeehauskette Starbucks haben am Donnerstag nach starken Quartalszahlen deutlich zugelegt. Zuletzt gewannen sie mehr als 10 Prozent auf knapp 101 US-Dollar. Damit wurde erstmals seit Mitte August wieder die 100-Dollar-Marke überschritten. Anfang Oktober war der Kurs nahe 90 Dollar noch auf den tiefstem Stand seit einem Jahr gefallen. Zudem testete die Aktie am Donnerstag die 200-Tage-Linie, die bei Charttechnikern ein beliebter Indikator für den langfristigen Trend ist.

Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum vierten Geschäftsquartal trieben die Anleger in die Aktie des Kaffeehauses. Ein Börsianer sprach von einem "spektakulären Quartal" mit einem starken US-Geschäft und gesunkenen Risiken in China. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten mit einer positiven Tendenz bei den Filialbesuchern sei eine erfreuliche Nachricht in einer Zeit, in der sich die Perspektiven für die Systemgastronomie eigentlich eintrübten.