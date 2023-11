Novavax' aktualisierter Impfstoff Nuvaxovid COVID-19 erhält positives CHMP-Gutachten in der EU

Bis zur Entscheidung der Europäischen Kommission wird der Impfstoff von Novavax der einzige aktualisierte nicht-mRNA proteinbasierte Impfstoff gegen COVID-19 sein, der in Europa für Personen ab 12 Jahren zur Verfügung steht.

GAITHERSBURG, Maryland, 2 November 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein globales Unternehmen, das proteinbasierte Impfstoffe mit seinem Adjuvans Matrix-M entwickelt, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur die Nuvaxovid XBB.1.5 Injektionsdispersion COVID-19 (rekombinant, adjuvantiert) (NVX-CoV2601) zur aktiven Immunisierung von Personen ab 12 Jahren in der Europäischen Union gegen COVID-19, verursacht durch SARS-CoV-2, empfohlen hat. Die Europäische Kommission wird die Empfehlung des CHMP prüfen und voraussichtlich in den nächsten Tagen eine endgültige Entscheidung treffen.

„Nach der positiven Stellungnahme des CHMP und der bevorstehenden Entscheidung der Europäischen Kommission wird Novavax eng mit den EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, einen aktualisierten proteinbasierten, nicht-mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff in Europa auf den Markt zu bringen", sagte John C. Jacobs, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax.

Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf nicht-klinischen Daten, die zeigen, dass der aktualisierte Impfstoff COVID-19 von Novavax funktionelle Immunantworten gegen die Varianten XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3 induziert. Weitere nichtklinische Daten zeigten, dass der Impfstoff von Novavax neutralisierende Antikörperreaktionen gegen die neu auftretenden Subvarianten BA.2.86, EG.5.1 FL.1.5.1 und XBB.1.16.6 sowie polyfunktionale CD4+-Zellreaktionen (T-Zellen) gegen EG.5.1 und XBB.1.16.6 auslöste. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Novavax-Impfstoff in der Lage ist, beide Arme des Immunsystems zu stimulieren und eine breite Reaktion gegen zirkulierende Varianten hervorzurufen.1,2

In klinischen Studien waren Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Schmerzempfindlichkeit an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit und Unwohlsein die häufigsten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Novavax-Prototyp COVID-19-Impfstoff (NVX-CoV2373).

Der Impfstoff von Novavax ist in den USA zugelassen und wird derzeit in anderen Märkten geprüft.

NOVAVAX COVID-19 IMPFSTOFF, ADJUVANTIERT (2023-2024 FORMEL) ZUGELASSENE VERWENDUNGEN