IT-Sicherheitskonferenz CYBICS informiert über Pflichten, Fristen und Bußgelder des kommenden EU Cyber Resilience Act

Düsseldorf / Frankfurt am Main (ots) -- IT-Hersteller in der Verantwortung: Gesetzliche Anforderungen müssen zeitnahumgesetzt werden- CYBICS gibt umfassende Hilfestellung zur schnellen Umsetzung und Erfüllung desCRA-E- Wann und wo: Frankfurt am Main, 28. November 2023 im House of Logistics andMobility (HOLM)Der Druck auf Hersteller von IT-Produkten aller Art wächst, je näher dasInkrafttreten des Cyber Resilience Act (CRA-E) der Europäischen Kommissionrückt. Mit der 8. CYBICS (https://www.cybics.de/) Konferenz am 28. November 2023erhalten Hersteller und Inverkehrbringer konkrete Analysen undUmsetzungskonzepte, um die kommenden Anforderungen des CRA-E ohne größereRisiken umsetzen zu können. Das Konferenzprogramm legt den Fokus auf dieCybersicherheit von IoT/ICS/OT-Produkten aus regulatorischer Sicht, um denTeilnehmenden ein besseres Verständnis für die Anforderungen des CRA-E zuermöglichen und Lösungsmöglichkeiten direkt in Softwareentwicklung undProduktmanagement aufzuzeigen. Dazu werden konkrete Projekte und Best Practicesvorgestellt, in denen der wesentliche Teil der Anforderungen bereits umgesetztwurde. Veranstalter der Konferenz ist die isits AG International School of ITSecurity. Die CYBICS gilt in Deutschland als Best-Practice- und Expertengipfelzu den Chancen und Risiken der kommenden EU-Gesetzgebung, die Hersteller undInverkehrbringer von IoT/ICS/OT-Geräten und Anlagen mit digitalen Elementenkünftig erfüllen müssen.Das Programm der CYBICSDirekt zu Beginn der CYBICS gibt Maika Föhrenbach, Policy Officer derEuropäischen Kommission einen aktuellen Überblick aus erster Hand über den Standdes regulatorischen Verfahrens und der rechtlichen Aspekte des kommenden EUCyber Resilience Acts.Anschließend informiert Rechtsanwalt Stefan Sander von der Kanzlei SDSRechtsanwälte Sander Schöning über Verfahren, Inhalte und rechtlicheHintergründe des im September 2022 vorgelegten Entwurfs des Cyber Resilience Act(CRA). Er geht besonders auf das "wie" und "was" der Regelung ein - und aufbisher noch umstrittene Teilbereiche.Jan Wendenburg, CEO des CYBICS-Mitveranstalters ONEKEY , gibt einen Überblicküber die Möglichkeiten des automatisierten CRA-E Compliance Managements ausAnwendersicht . Das deutsche Unternehmen betreibt eine Product Cybersecurity &Compliance Platform (PCCP), die Herstellern von smarten Anlagen und Geräten einewesentliche Unterstützung bei der Erfüllung der kommenden Anforderungen desCyber Resilience Act der EU-Kommission bietet. Dazu gehört auch eine automatisch