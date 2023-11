FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 129,90 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,71 Prozent.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank die Märkte mit Aussagen zur Zinspolitik beruhigt. Die Fed signalisierte, dass sie am Ende ihrer steilen Serie von Zinserhöhungen angekommen sein könnte. Sie ließ den Leitzins bei der zweiten Entscheidung in Folge wie von Anlegern erhofft unverändert. Dies sorgte für Erleichterung an den Aktien- und Anleihenmärkten.