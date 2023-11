Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dingolfing (ots) - Schon seit einiger Zeit sieht sich die Logistikbranche ineiner gefährlichen Abwärtsspirale gefangen - dass es längst zuverlässigeMaßnahmen gibt, um ihr zu entrinnen, wissen jedoch nur die wenigsten Spediteure.So bietet Tobias Baumann, Geschäftsführer von gettogethr, betroffenen Firmen diedringend notwendige Lösung in Form von überzeugenden Branding-Maßnahmen undbewährten Social-Recruiting-Strategien. Worauf seine Konzepte im Detail basierenund welche Ergebnisse sie in der Praxis versprechen, erfahren Sie hier.Leasingraten für LKWs, Mautgebühren und Treibstoffkosten: Aktuell sehen sichLogistiker mit steigenden Kostenfaktoren konfrontiert, die zu allem Überflussweit außerhalb ihres direkten Einflussbereichs liegen. Darüber hinaus fällt esihnen weiterhin schwer, regelmäßig erstklassige Kunden zu akquirieren - nichtselten wegen ihres Mangels an Markenstärke. Umso geringer fallen ihre Chancenaus, all diese Kostensteigerungen überzeugend in ihre Preisverhandlungenintegrieren zu können, zumal sie sich hierbei ohnehin nur auf den dringendnotwendigen Erhalt der Verträge fokussieren. Und damit nicht genug: Weil deshalbauch ihre finanziellen Spielräume schrumpfen, ist es ihnen kaum mehr möglich,attraktive Löhne zu bieten - Fahrermangel vorprogrammiert! Fehlt es denSpeditionen jedoch an qualifiziertem Personal, leidet darunter auch die Qualitätihres Angebots und damit die Zufriedenheit ihrer Kunden, deren Akzeptanz fürPreiserhöhungen folgerichtig weiter sinkt. "Sie befinden sich somit in einernahezu unaufhaltbaren Abwärtsspirale, die sich mit steigenden Kosten undstagnierenden Einnahmen weiter vertieft. Finden betroffene Speditionen nichtendlich eine Lösung hierfür, ist ihre Überlebensfähigkeit ernsthaft gefährdet",warnt Tobias Baumann, Geschäftsführer von gettogethr."Um aus dieser Zwickmühle ausbrechen und sich auf dem hart umkämpften Marktbehaupten zu können, müssen Spediteure dringend umdenken und innovative Wegegehen. Das größte Potenzial liegt dabei im Bereich des Brandings, des SocialRecruitings und der digitalen Neukundengewinnung", fügt der Marketing- undBranding-Experte hinzu. Tobias Baumann und sein Team bei gettogethr bietenhierzu eine breite Palette an Dienstleistungen an, die speziell darauf abzielen,die Markenpräsenz von Speditionen zu erhöhen und ihre Personalgewinnung zuoptimieren. Er selbst war ebenfalls viele Jahre geschäftsführend in derTransportbranche tätig. So spricht er nicht nur die Sprache der Logistiker,