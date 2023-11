Herausforderung Bauzinsniveau Welche Möglichkeiten Käuferinnen und Käufer jetzt haben (FOTO)

München (ots) - Nach mehreren Erhöhungen im Kampf gegen die Inflation gab die

Europäische Zentralbank (EZB) Ende Oktober bekannt, bei einem Leitzins von

derzeit 4,5 Prozent erstmals eine Zinspause einzulegen. Damit hält sie an ihrer

restriktiven Geldpolitik fest. Mit einem zeitnahen Richtungswechsel an den

Anleihenmärkten in Form steigender Kurse und fallender Renditen, die auch für

die Hypothekenzinsen maßgebend sind, ist daher nicht zu rechnen. Das heißt: Das

aktuelle Zinsniveau ist gekommen, um zu bleiben. Zu dieser Einschätzung kommt

die Interhyp AG. Auch die im monatlichen Interhyp Bauzins-Trendbarometer

befragten Zinsexpertinnen und -experten rechnen mehrheitlich damit, dass die

Zinsen für zehnjährige Darlehen bis ins Jahr 2024 bei 4 bis 4,5 Prozent liegen

werden.



"Immobilieninteressenten sollten sich beraten lassen und vor allem Unterlagen

rechtzeitig zusammentragen. Sowohl politische Themen wie der Nahost-Krieg als

auch tagesaktuelle Wirtschafts- und Konjunkturdaten führen zu einem volatilen

Markt. Seit Monaten sehen wir starke Schwankungen und Zinsdellen, die gut

vorbereitete Käuferinnen und Käufer nutzen können", sagt Mirjam Mohr, Vorständin

Privatkundengeschäft der Interhyp AG.