Frost & Sullivan zeichnet SecPod als „Entrepreneurial Company of the Year 2023" im Bereich „Global Vulnerability Management" (Globales Schwachstellenmanagement) aus

BANGALORE, Indien, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Secpod Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schwachstellen- und Patch-Management, wurde von Frost & Sullivan als „Entrepreneurial Company of the Year 2023" im Bereich „Global Vulnerability Management" ausgezeichnet. Das weltweit tätige Branchenanalyseunternehmen Frost & Sullivan vergibt jährlich die Auszeichnung „Best Practices of the Year" für herausragende Leistungen in der jeweiligen Branche.

SecPod SanerNow ist eine branchenführende, fortschrittliche Plattform für das Schwachstellenmanagement. Mit ihr müssen nicht länger mehrere Tools genutzt werden und sie bietet mit einem zentralen Dashboard einen umfassenden Überblick über alle erkannten Risiken. Mit der Veröffentlichung der neuen Risikopriorisierung bringt das Unternehmen das Schwachstellenmanagement einen Schritt weiter. Durch einen optimierten Prozess wird Unternehmen dabei geholfen, eine umfassende Sicherheit zu erzielen.