Ian Heynen, ein führender Experte in der Medizintechnikbranche, tritt den Posten des CEO bei NuGen an

2. November 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“), ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ian Heynen seine Tätigkeit als neuer Chief Executive Officer des Unternehmens aufgenommen hat. In dieser Funktion wird er sich darauf konzentrieren, das Unternehmen mit wachstumsorientierten Vertriebs- und Produktionskapazitäten optimal zu vermarkten und gleichzeitig die GuV-Strukturen effektiv zu verwalten.

Lebenslauf von Herrn Ian Heynen:

Herr Heynen ist in der Medizintechnikbranche als leistungsstarker Führungsexperte anerkannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung von technologieorientierten Unternehmen, einschließlich operativen Neugründungen, Sanierungsprojekten und Firmen mit überdurchschnittlichem Wachstum. Herr Heynen ist mit der Beaufsichtigung und Verwaltung der GuV-Strukturen bei nordamerikanischen und internationalen Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen bzw. Niederlassungen und Bruttoumsätzen von bis zu über 600 Millionen $ bestens vertraut. Er kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der er durch Produktinnovation und internationale Expansion sowohl in Start-up-Unternehmen als auch in multinationalen Firmen ein hohes Wachstum erzielte.

Vor allem war Herr Heynen maßgeblich an der Gründung und am Wachstum des Start-ups Sentinelle Medical beteiligt, das schließlich die Aufmerksamkeit des multinationalen Käufers Hologic Inc. weckte. Bei Hologic Inc. bekleidete er mehrere Posten, bis er schließlich als amtierender President für die Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Kanada, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum zuständig war und ein internationales Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen und Niederlassungen leitete, das mit über 1.000 Mitarbeitern einen Bruttoumsatz von über 600 Millionen $ erwirtschaftete. Zuletzt leitete er das Laborgeschäft der Sysmex Corporation in Kanada und Lateinamerika, die sich in beiden Regionen zum Marktführer mit zweistelligem Wachstum entwickelte.