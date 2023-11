Weltweite Zusammenkunft von Qualitätsprodukten zur Förderung der industriellen Modernisierung - Die FHC 2023 startet unter dem Motto „Shaping the future of food"

SHANGHAI, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Die 26. Shanghai Global Food Trade Show freut sich, bekanntgeben zu können, dass sie vom 8. bis 10. November 2023 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) in China stattfinden wird. Die diesjährige Veranstaltung, die von der Shanghai Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. in Zusammenarbeit mit der chinesischen Handelskammer für den Import und Export von Lebensmitteln, einheimischen Erzeugnissen und tierischen Nebenprodukten (China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce, and Animal By-Products) sowie der All-China Bakery Association organisiert wird, verspricht ein kulinarisches Spektakel der Extraklasse zu werden. Die FHC erstreckt sich über eine Ausstellungsfläche von 170.000 Quadratmetern mit 30 nationalen und regionalen Ausstellungspavillons und über 2.500 Ausstellern. Erwartet werden über 100.000 Fachbesucher, Einkäufer und Liebhaber kulinarischer Genüsse. Hier sind einige Highlights, die die diesjährige Messe zu einem absoluten Muss machen werden.

Als Brücke für die Verschmelzung von in- und ausländischen Lebensmittel- und Handelsbeziehungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat die FHC 2023 30 Länder und Regionen angezogen, darunter die Vereinigten Staaten, Dänemark, Japan Südkorea, Malaysia, Russland, Thailand, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, Belgien, die Türkei, Spanien, Österreich, Deutschland, Kanada, Australien, Zypern, usw. Sie haben lokal bekannte und charakteristische Exponate mitgebracht, um die Entwicklung der heimischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu fördern, eine breitere Perspektive zu eröffnen, eine größere Auswahl zu bieten und den Verbrauchermärkten ein unverwechselbares und vielfältiges Produkterlebnis zu bieten.

Als umfassende Messeplattform im Bereich Lebensmittel und Catering ist die FHC nicht nur eine der wichtigsten Plattformen für ausländische Lebensmittel- und Getränkemarken für den Eintritt in den chinesischen Markt. Mit dem rasanten Wachstum der Verbrauchermacht auf dem heimischen Markt hat sie auch immer mehr mächtige heimische Unternehmen angezogen, die sich kontinuierlich beteiligen. Auch viele lokale Unternehmen haben sich dafür entschieden, mit der FHC zusammenzuarbeiten, um sich immer weiter zu entwickeln und zu stärken.

Merken Sie sich den 8. bis 10. November 2023 vor und machen Sie sich bereit für ein gastronomisches Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Bleiben Sie auf dem Laufenden, während wir Sie im Vorfeld der Veranstaltung mit den neuesten Nachrichten und Highlights versorgen. Wir freuen uns darauf, Sie auf der 26. FHC Shanghai Global Food Trade Show zu sehen. Für Anfragen, Anmeldungen und weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Website oder kontaktieren Sie unsere Organisatoren unter: https://www.fhcchina.com/en/

[Standbuchung]

Alex Ni

Tel.: +86 21 3339 2242

E-Mail: Alex.Ni@imsinoexpo.com

[Marketing-Kooperation]

Lizzy Chen

Tel.: +86 21 3339 2566

E-Mail: Lizzy.Chen@imsinoexpo.com

