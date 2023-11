Auf der SAWC-Herbstkonferenz 2023 werden 12 Poster und Präsentationen mit MolecuLight vorgestellt

TORONTO und LAS VEGAS, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung für die Echtzeiterkennung erhöhter Bakterienbelastungen in Wunden, gibt bekannt, dass MolecuLight-Daten in 12 klinischen Postern und Präsentationen auf dem Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Herbst 2023 vorgestellt werden. Die Präsentation der Ergebnisse umfasst neue Daten aus jüngsten Untersuchungen mit dem MolecuLight-Gerät bei über 1.500 Patienten. Die internationale Konferenz findet vom 2. bis 5. November 2023 in Las Vegas in Nevada statt und ist eines der größten multidisziplinären Treffen von Wundpflegeexperten der Welt.



„Wir sind stolz darauf, dass die Nutzer der MolecuLight-Bildgebungsplattform auf der SAWC-Konferenz in dieser Woche erneut zahlreiche und durchweg positive Ergebnisse präsentieren konnten", so Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Eine ständig wachsende Zahl klinischer Nachweise bestätigt, dass MolecuLight die Heilungsergebnisse verbessert. Unsere Geräte geben Auskunft über den angemessenen Einsatz von Antibiotika und unterstützen Patienten bei der Behandlung und Heilung ihrer Wunden. Eine besondere Motivation für uns sind die eindrucksvollen klinischen Ergebnisse bei vulnerablen Patientengruppen, die unter Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung leiden. Unser Gerät hat sich als Diagnoseinstrument erwiesen, das qualitativ hochwertige Ergebnisse bei Patienten aller Hautfarben liefert. Dadurch zeichnet wir uns aus und sind Teil der Lösung, worauf wir sehr stolz sind."



„Eine gute Wundhygiene ist ein entscheidender Faktor bei der Weiterentwicklung der Wundversorgung und der Verbesserung der Patientenergebnisse. Ich sage immer: „Reinigen Sie die Wunde, als hinge Ihr Leben davon ab", aber man kann nur das reinigen, was man sieht. „MolecuLight ist ein objektives Werkzeug, das es Medizinern zum ersten Mal ermöglicht, bakterielle Belastungen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, in Echtzeit zu visualisieren und effektiver zu behandeln", sagt Dot Weir, RN, CWON, CWS, Wundpflegerin am Saratoga Hospital Center for Wound Healing and Hyperbaric Medicine in Saratoga Springs in New York und Co-Vorsitzende des Symposium on Advanced Wound Care (SAWC). Dot hält einen Vortrag in einem Praxis-Workshop vor der Konferenz und zeigt, wie MolecuLight zur Steuerung und Verbesserung der Wundhygienepraxis eingesetzt werden kann. „Wir können und sollten bessere Arbeit leisten. Das MolecuLight-Gerät arbeitet evidenzbasiert, ist für alle Patienten gleichermaßen geeignet und spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung jedes einzelnen Patienten, der durch unsere Türen kommt. Diese fantastische Handheld-Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir Wunden reinigen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man ohne diese Technologie optimale Pflege bieten kann."

Seite 2 ► Seite 1 von 5