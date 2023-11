GWM-FTXT, der weltweit erste betriebsbereite Wasserstoff-Brennstoffzellen-Autotransporter, steht an der Spitze des Marktes für kommerzielle Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge

Die Lkw werden vollständig von GWM-FTXT entwickelt, produziert und hergestellt, wobei proprietäre Brennstoffzellensysteme, Wasserstofftanks und andere Komponenten zum Einsatz kommen. Mit einer eine Reichweite von bis zu 400 km bei einer einzigen Wasserstoffbetankung kann jeder Lkw 8–10 Personenfahrzeuge befördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Lkw bieten die wasserstoffbetriebenen Autotransporter von GWM-FTXT eine höhere Leistung, weniger Lärm und eine höhere Kraftstoffeffizienz, während sie gleichzeitig die besonderen Anforderungen der Logistikkunden an hohe Ladekapazität, Betriebseffizienz und Sicherheit erfüllen.

BAODING, China, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- GWM-FTXT, ein führendes chinesisches Brennstoffzellen-Unternehmen, wird 16 wasserstoffbetriebene Autotransporter in Betrieb nehmen, die Logistikdienstleistungen für Unternehmen in China anbieten. Diese Flotte wird integrierte Fahrzeugtransportdienste für chinesische Logistikunternehmen anbieten und damit die weltweit erste groß angelegte Demonstration von kommerziell nutzbaren wasserstoffbetriebenen Autotransportern schaffen.

GWM-FTXT hatte zuvor bereits verschiedene Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge in China eingesetzt, darunter schwere Lkw, Linienbusse und Transporter. Bis Ende 2023 plant das Unternehmen die Einführung weiterer wasserstoffbetriebener Spezialfahrzeuge, beispielsweise Kühlfahrzeuge und Sanitärfahrzeuge. Mit dem größten Portfolio an Brennstoffzellen-Fahrzeugmodellen und -Anwendungen ist GWM-FTXT auf dem besten Weg, das führende Unternehmen in Chinas aufstrebender Wasserstoffwirtschaft zu werden.

Die chinesische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 1 Million Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Dank der starken politischen Unterstützung und des raschen technologischen Fortschritts sieht die Zukunft für die Wasserstoffenergie und Fahrzeuge wie die innovative Autotransportflotte von GWM-FTXT rosig aus.

