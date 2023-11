In ihrer Präsentation ging Emma auf das positive Wachstum ein, das das Unternehmen anvisiert hat. Absen beschäftigt über 2000 Mitarbeiter und verfügt über 18 Niederlassungen im In- und Ausland, die in mehr als 140 Ländern weltweit tätig sind, und in die das Unternehmen seine Produkte seit mehr als 22 Jahren exportiert. Absen hat seine Position als machtvoller weltweiter Hersteller von Displays mit einer jährlichen Produktionskapazität von einer Million Quadratmetern und vielen Auszeichnungen gesichert. Erst kürzlich, im Jahr 2023, wurde Absen von World Brand Lab in die Liste der 500 wertvollsten Marken Chinas aufgenommen.

Das Intelligent Manufacturing Centre ist sowohl das Ergebnis der Vision von Absen als auch einer Gesamtinvestition von über 160 Millionen Dollar. Auf einer Grundfläche von rund 109.000 Quadratmetern werden in diesem Zentrum jährlich bis zu einer Million Quadratmeter an Displays gefertigt.

SHENZHEN, China, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Das Absen and AbsenLive Autumn Event, das unter dem Motto Live & Love together stand, wurde von Besuchern aus aller Welt besucht. Die Marke AbsenLive freute sich, den Gästen, die sowohl aus dem gesamten Inland als auch aus dem Ausland angereist waren, ein reichhaltiges Programm untermauert von herzlicher Gastfreundschaft mit interessanten neuen Meilensteinen zu präsentieren.

In der Pressemitteilung, Autumn Event 2023 von Absen fand mit hochrangigen Partnern aus aller Welt statt, herausgegeben am 31. Oct 2023 von Absen über PR Newswire, muss es im fünften Absatz, zweiter Satz, „eine Million Quadratmeter" heißen und nicht „100.000 Quadratmeter", wie von PR Newswire fälschlicherweise übermittelt. Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:

/C O R R E C T I O N -- Absen/

