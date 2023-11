Willkommen in Mianyang! Die bevorstehende 11. China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo lädt die Welt ein

Mianyang, China (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht von Xinhuanet:



Die 11. China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech

Expo findet vom 22. bis 26. November in Mianyang, Provinz Sichuan, statt. Das

Thema der diesjährigen Expo lautet "Lead by Science and Technology - Innovation,

Transformation, Opening-up and Cooperation" und das Ehrengastland ist

Indonesien. Verschiedenste Aktivitäten werden dann sowohl online als auch

offline durchgeführt.



In diesem Jahr findet eine Reihe von Ausstellungen statt. Große

wissenschaftliche und technologische Projekte und Exponate wie das

Mondexplorationsprogramm, "Artificial Sun" und "Five-hundred-meter Aperture

Spherical radio Telescope (FAST)" werden gemeinsam präsentiert. In der

Zwischenzeit werden außerdem 13 Aktivitäten wie die Eröffnungszeremonie und

Keynote-Vorträge, der Tianfu Science and Technology Investment and Financing

Summit, der "Talent Day of Science and Technology City" sowie 4 industrielle

Treffen und 2 Wettbewerbe abgehalten.