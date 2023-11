FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu drohendem Gesundheits-Crash:

"Immer mehr Kliniken gehen in Insolvenz. Die Zahl der Arztpraxen schrumpft, die der Apotheken auch. Und die, die es noch gibt, machen ab und an stundenweise dicht - aus Protest. Hier braut sich etwas zusammen, was die Versorgung gefährdet. Auch wenn viele Patienten über das Warten auf Termine stöhnen: In Deutschland setzt man sich in die Facharztpraxis oder Notaufnahme, die man selbst ausgewählt hat. Es gibt schnellen Zugriff auf neue Medikamente, es wird getan, was medizinisch möglich ist, selbst im hohen Alter. Deutschland hat ein niedrigschwelliges System, das sich andere Industrieländer nicht leisten können oder wollen. Und obwohl nirgendwo in der EU pro Kopf so viel Geld ausgeben wird wie bei uns, ist die Lebenserwartung im westeuropäischen Vergleich niedrig."