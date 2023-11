FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Krieg/Ukraine:

"Keine Seite kann derzeit die Stellungen des Gegners durchbrechen, die Front ist eingefroren. Die Ukraine hat dank westlicher Hilfe militärisch eine Pattsituation erreicht. Um Putins Truppen zurückzudrängen, fehlt es an überlegenen Waffen und zunehmend auch an Soldaten. Anders als vor einem Jahr aber dürfte sich in Kiew niemand mehr der Hoffnung hingeben, dass der Westen mehr tut als bisher. Im Gegenteil. Die Zeit arbeitet für Putin."/zz/DP/he