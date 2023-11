US-Außenminister Blinken besucht erneut Israel

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken will an diesem Freitag erneut Israel besuchen. Nach Angaben des US-Außenministeriums reist Blinken sowohl nach Israel als auch nach Jordanien. Er werde unter anderem mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und anderen Vertretern der israelischen Regierung zusammenkommen, um sich über deren militärische Pläne und Ziele zu informieren.

Blinken war bereits wenige Tage nach den verheerenden Attacken der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas gegen Israel nach Tel Aviv gereist und hatte damals weitere Aufenthalte in der Region eingelegt. Kurz darauf besuchte im Oktober auch US-Präsident Joe Biden Israel.

Seit den blutigen Terrorangriffen palästinensischer Terroristen am 7. Oktober bombardiert Israels Armee Ziele der Hamas in Gaza. Inzwischen rücken dort auch israelische Bodentruppen gegen die Islamistenorganisation vor. Die katastrophale Lage für die Bewohner des Gazastreifens und die hohe Zahl an zivilen Opfern in dem dicht besiedelten Küstengebiet haben international Kritik am Vorgehen Israels ausgelöst.

Vom Nahen Osten aus will Blinken zu einem längeren Trip nach Asien weiterreisen - mit Stopps in Japan, Südkorea und Indien./jac/DP/he