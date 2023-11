Ramco Systems als „Leader" und „Star Performer" in Everest Group's Multi-country Payroll Solutions PEAK Matrix Assessment 2023 für APAC ausgezeichnet

Ramcos gut etablierte Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum sowie sein Engagement für die Bereitstellung innovativer, wertsteigernder Funktionen für seine Kunden haben dazu geführt, dass es im zweiten Jahr in Folge als Leader in der APAC PEAK Matrix positioniert wurde. Darüber hinaus wird Ramco mit dem Star Performer-Titel ausgezeichnet, weil es im Jahresvergleich signifikante Fortschritte bei der Vision, den Fähigkeiten und dem Markteinfluss nachweisen konnte und seine Verbesserungen im oberen Quartil rangieren.

CHENNAI, Indien, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Anbieter von Gehaltsabrechnungssoftware Ramco Systems gab bekannt, dass er in Everest Group'sMulti-Country Payroll Solutions PEAK Matrix Assessment 2023 für APAC als „Leader" positioniert und als „Star Performer" ausgezeichnet wurde . Bericht herunterladen

„Kostenreduzierung und geringe manuelle Eingriffe haben im aktuellen Wirtschaftsszenario oberste Priorität für Einkäufer von Gehaltsabrechnungen, und APAC-basierte Einkäufer sind da keine Ausnahme. Das Angebot von Ramco eignet sich gut, um diesen Prioritäten gerecht zu werden, und sein starker Fokus auf Innovation ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Ramco ist in der APAC Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix Bewertung der Everest Group als Leader und Star Performer hervorgegangen. Dies ist auf die Vision und die Investitionen in den Aufbau eines berührungslosen Bezahlungserlebnisses durch den Einsatz von Spitzentechnologie zurückzuführen", so Priyanka Mitra, Vice President der Everest Group.

Rohit Mathur, Head – Ramco Global Payroll and HR, Ramco Systems, sagte: „Diese Anerkennung bestätigt unsere ständigen Bemühungen, bahnbrechende Ideen zu verfolgen und bahnbrechende Lösungen zu liefern. Ich bin zuversichtlich, dass sich unsere Investitionen in einige bahnbrechende Konzepte wie ein Low-Code-Framework, eine blitzschnelle In-Memory-Gehaltsabrechnung, ein intuitives Reporting-Tool und ein verbessertes User-Experience-Design als wegweisend erweisen werden. Als globaler Akteur und Innovator wollen wir ein berührungsloses Gehaltsabrechnungserlebnis bieten, indem wir Technologien der nächsten Generation wie KI, ML und RPA nutzen, um das Mitarbeitererlebnis zu verbessern."

Informationen zu Ramco Global Payroll:

Ramco Global Payroll genießt das Vertrauen von mehr als 500 Kunden weltweit und ist seit mehr als 25 Jahren führend bei der Umsetzung globaler Gehaltsabrechnungen. Mit einem globalen Angebot für Gehaltsabrechnungen in mehr als 150 Ländern bietet die Lösung eine nahtlose Integration mit führenden HCM-Anbietern und bietet eine End-to-End-Lösung für digitale Gehaltsabrechnungen. Mit neuen Funktionen rund um vorgefertigte Konfiguratoren, Self-Service-Berichterstattung, Gehaltsabrechnungsbereich, In-Memory-Gehaltsabrechnungs-Engine und einem Implementierungsmodul zielt Ramco darauf ab, schnellere und reibungslosere Implementierungen zu liefern. Durch die Nutzung von RPA, KI und ML bietet Ramco weiterhin ein berührungsloses Gehaltsabrechnungserlebnis.

