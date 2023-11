Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

In den USA liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung des Leitzinses im Dezember bei unter 20 Prozent, für einen solchen Schritt im Januar unter 30 Prozent. Restrisiken gibt es immer, aber weil die US-Staatsanleihen gestern den zweiten Tag in Folge ihre Rally fortsetzten und damit die Renditen weiter fielen, laufen die Zylinder bei Aktien auf Hochtouren und geben dem Markt die notwendige Dynamik nach oben.

Noch handelt es sich bei der aktuellen Erholung um eine Bärenmarktrally – imposant anzusehen, aber zunächst ohne Konsequenz im übergeordneten Chartbild. Die Indizes notieren auf Wochenhochs, obwohl Apple gestern Abend wegen eines mauen China-Geschäfts nur moderate Quartalszahlen gemeldet hat. Der starke Treiber für die Kurse ist die Hoffnung auf den Hochpunkt bei den Zinsen. Dass Isabel Schnabel von der Europäischen Zentralbank darauf hinweist, dass eine weitere Zinserhöhung in der Eurozone notwendig sein würde, passt nicht in dieses Bild, wird jetzt aber mal ignoriert.

Der Deutsche Aktienindex bleibt nach der Fed-Sitzung in Hochstimmung und zeigt mit einem Plus von 600 Punkten in dieser Handelswoche einen kraftvollen Ansatz für eine Bodenbildung.

