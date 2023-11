Edison Lithium Corp. (EDDY.V) (EDDYF) ist eine Aktie, die ich schon eine Zeitlang am Radar habe. Wenn man einen Blick auf das Führungsteam wirft, entdeckt man einige bekannte Namen – vor allem, wenn man wie ich Aktionär von Manganese X Energy Corp. (MNXXF) (MN.V) ist. Die beiden Werte wurden zusammen mit einer Vielzahl anderer Juniorunternehmen aus dem Bergbau und anderen Branchen in diesem schrecklichen Bärenmarkt, der nun schon einige Jahre anhält, in den Schmutz gezogen – meiner Meinung nach zu Unrecht.

EDDY hat vor kurzem eine Privatplatzierung mit 0,12 Dollar pro Aktie abgeschlossen, an der ich mich wirklich gerne beteiligt hätte. Aber unglücklicherweise müsste ich bei einem Kauf dann einen anderen Titel zu einem ebenso inakzeptabel niedrigen Kurs verkaufen. Einen Betrag, bei dem sich der Aufwand für die Teilnahme an einer Privatplatzierung lohnt, hätte ich nicht aufbringen können. Im Gegensatz zu meiner Position bei Manganese X bin ich bei EDDY nur in geringem Umfang investiert. Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, um mir eine größere Beteiligung an dieser Aktie zu sichern. Zu meinem Glück hat sich bei EDDY eine interessante Situation ergeben – für das Geschäftsmodell des Unternehmens ist nämlich einiges an Aufklärungsarbeit am Markt notwendig. Um diesen Prozess zu unterstützen, habe ich einen Deal unterzeichnet, bei dem ich dafür bezahlt werde, Blogs über die Aktie selbst und auch über die Entwicklung der Branche im Allgemeinen zu schreiben. Ich habe darauf bestanden, dass mir ein Großteil der Vergütung in Form von Aktienoptionen ausbezahlt wird. In Bezug auf EDDY bin ich „bullish“ eingestellt und möchte mir eine Position aufbauen, mit der ich bei einem Kursanstieg der Aktie erheblich profitieren kann. Irgendwann wird sich der Markt drehen und dann werden wieder alle von einem Bullenmarkt reden und der „Superzyklus“ bei den Rohstoffen für Elektrofahrzeuge ist wieder in aller Munde. EDDY hat sich hier ideal positioniert, um daraus einen entsprechenden Nutzen zu ziehen. Das Führungsteam hat die kluge Entscheidung getroffen, eine Marktaufklärungskampagne zu starten und Inhalte anzubieten, während der Markt noch am Boden liegt. Wenn sich der Markt schließlich erholt und die Leute wieder empfänglicher für diesen Trend sind, wird eine Menge Content verfügbar sein. Viel besser, als in einer solchen Situation die Aktie reaktiv zu bewerben.