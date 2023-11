JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Versicherer habe in den ersten neun Monaten des Jahres wie erwartet abgeschnitten und bestätigt, trotz vermehrter Naturkatastrophen im dritten Quartal mit dem Budget auszukommen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vom jüngsten Hurrikan "Otis" in Mexiko schienen die Franzosen nur minimal betroffen zu sein. Außerdem halte Axa am Ziel fest, bis Jahresende mit dem Verkauf von Aktivitäten 30 bis 50 Milliarden Euro zu erlösen. Bislang seien 24 Milliarden Euro erreicht, weshalb Neuigkeiten in diesem Bereich am Markt sehr willkommen wären. Hanif traut Axa zudem weiterhin zu, das Gewinnziel für 2023 deutlich zu übertreffen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,94EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m