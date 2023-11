DAX - Verlaufshoch am 50er-EMA?

Der DAX dürfte die starke Steiggeschwindigkeit so nicht beibehalten können, zumal sich der DAX weiterhin in einem Abwärtstrend befindet. Möglicherweise wird der DAX wie bereits zuvor in starken Erholungen im Bereich um den 50er-EMA ein Verlaufshoch bilden und wieder nach unten abdrehen. Dann kommt es darauf an, wie stark die Abwärtsbewegung ausfällt und ob der 10er-EMA verteidigt werden kann oder nicht. Übergeordnet befindet sich der DAX bisher weiterhin in einem Abwärtstrend, trotz der starken Erholung.

Am heutigen Freitag stehen erneut zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung bereit. Um 11:00 Uhr steht dabei die Arbeitslosenquote der Eurozone für November im Fokus. Um 13:30 Uhr folgt in den USA die Arbeitslosenquote für Oktober. Ebenfalls um 13:30 Uhr werden in den USA die Neugeschaffenen Stellen ex Agrar für Oktober publiziert. Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Freitag erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.