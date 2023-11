TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben ihre Gewinne am Freitag ausgebaut. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street, die erneut zugelegt hatte. Auch auf Wochensicht verzeichneten die Märkte der Region Asien-Pazifik Gewinne. Es zeichnet sich die beste Woche seit zwei Monaten ab.

Damit hielt die positive Entwicklung nach der Sitzung der US-Notbank an. "Die Märkte profitierten von der Hoffnung, dass die US-Notenbank nach den Zinsanhebungen seit vergangenem Jahr ihr Ziel erreicht hat, die hohe Inflation in den Griff zu bekommen", so die Volkswirte der Helaba.