US-Elektroautomarkt wächst mit Raten von 50 Prozent

Nach China und Europa kommt auch der Elektroautomarkt in den USA voran. Die Verkäufe wuchsen im dritten Quartal um knapp 50 Prozent. Dabei wurde die Marke von 300.000 Einheiten erstmals geknackt. Einzelne Hersteller konnten ihre Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen. Der US-Markt für elektrisch betriebene Autos legt damit bereits seit 13 Quartalen in Folge zu.

An den Weltbörsen regiert der Blues. Und auch die Aktien von Autoherstellern, Batteriekonzernen und Lithium-Lieferanten leiden derzeit. Die Zinsen und die Anleiherenditen steigen und machen damit insbesondere für professionelle Anleger weniger attraktiv. Doch auch in schwierigen Märkten gibt es Märkte, die sich gegen den Abwärtstrend wehren. So wächst der Elektroautomarkt auch in diesem Jahr deutlich und wird der Konkurrent von Verbrenner-Modellen weitere Marktanteile abjagen. Analysten gehen davon aus, dass 2023 etwa 18 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge elektrisch angetrieben sein werden. Profiteure dieser Entwicklung sind vor allem Batteriekonzerne und Lithiumfirmen, dem wichtigsten Rohstoff für die Batterien.

Dabei legen nun auch die Vereinigten Staaten deutlich zu. Zwar beherbergen die USA mit Tesla den weltweit zweitgrößten Hersteller von Elektroautos, dennoch hing die Entwicklung der von Europa oder China hinterher. Inzwischen aber hat das Tempo zugenommen, was auch am Inflation Reduction Act liegt. Derzeit wird dadurch jedes elektrisch betriebene Fahrzeug mit bis zu 7.500 US-Dollar gefördert.

Und das treibt die Verkäufe an. So meldet Cox Automotive, dass im dritten Quartal ein neuer Verkaufsrekord erzielt wurde. Insgesamt wurden 313.086 Elektroautos abgesetzt. Das ist ein Wachstum um 49,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Es ist das dreizehnte Plus in Folge auf Quartalsbasis. Einzelne Autohersteller wie Volvo, Mercedes, Nissan und Hyundai wiesen dabei Wachstumsraten von mehr als 200 Prozent aus. Der Marktanteil des führenden US-Anbieters Tesla ging dagegen leicht zurück. Der Marktanteil der Elektroautos am Gesamt-Automarkt liegt zwar mit 7,9 Prozent deutlich über dem Wert des Vorjahres (6,1 Prozent). Allerdings liegen die Vereinigten Staaten damit deutlich unter den Werten in Europa und China. Dies zeigt, welches weitere Potenzial dort für die Hersteller steckt.